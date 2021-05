Clarisse Vincent est une jeune chanteuse tourangelle. Elle nous parlera du cheminement qui l'a amené à faire l'école "Tous en scène" à Tours pour se former et se perfectionner. Lors de cette formation, ses professeurs ont repéré son potentiel vocal. Après avoir intégré différents groupes, elle décide de se lancer seule en chantant en son nom. Sa complice - sa maman - écrit ses chansons et Clarisse en fait la musique. Elle nous parlera de son dernier titre "la règle à deux" que nous écouterons à la suite de l'émission - titre disponible notamment sur Youtube.