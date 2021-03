Claude Alemagna, Maire de Lorgues

Sospel, st Martin de Crau, le Beausset, Sisteron ou encore Bollène.60 communes de notre région bénéficient ou vont bénéficier du programme “petites villes de demain”. Lancé dans le cadre du plan de relance, il doit permettre à ces territoires ruraux de devenir des lieux attractifs et dynamiques et pour se faire ils vont « bénéficier d'un soutien spécifique de l'État et de ses partenaires, l’ADEME, la banque des territoire ou pour leurs projets de revitalisation »