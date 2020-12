Clémence La Compagnie Créole, Joyeux Noël et bons baisers de Fort-de-France.

Noël sans la Compagnie Créole et Bons Baisers de Fort-de-France, c'est pas possible, Clémence sera avec nous en ligne en fin d'émission. Nous découvrirons juste avant la plate forme Yabe.co qui vient en aide aux commerçants thionvillois et à leurs clients, le docteur Khalifé Khalifé nous rappellera quelques bons conseils Covid et nous débutons le 18/19 comme chaque jeudi avec Jean-Pierre Jager, à la 1 et dans le 806e numéro de La Semaine.