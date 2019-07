Clément Lacroix, un des chanteurs du groupe "Bois Vert"

Début d'été en fanfare pour le groupe "Bois Vert", Clément est originaire de Carcassonne et c'est avec une certaine fierté qu'il va jouer pendant le off du festival de Carcassonne, le 4 juillet, en première partie de "Hocus Pocus".

Il nous parle aussi du prochain album, prévu pour novembre et aussi de la célèbre fête populaire "La Carcassonnette", qui se déroulera le samedi 6 juillet.