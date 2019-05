Clémentine Lucine : retour aux sources pour faire partager sa passion

Première femme à avoir atteint les dix mille points, multiple championne du monde... Le Palmarès de Clémentine Lucine est à couper le souffle. "On m'a initiée au ski nautique à Sévrier. J'avais trois ans. J'ai adoré". Fille d'entrapineurs de patinage artistique, Clémentine attrape le virus de la compétition. Elle aime "le dépassement de soi".

Mais après cette carrière sportive exceptionnelle, vient la trentaine et l'heure d'arrêter la compétition. Mais pas question de quitter la glisse ni le lac d'Annecy ! "J'ai ravaillé dans le marketing et l'événementiel dans des entreprises locales. Et l'an dernier, j'ai eu l'opportunité de reprendre le club de ski nautique de Sévrier. Je n'ai pas hésité. J'avais à coeur de faire partager ma passion ici, chez moi".