Clermont en Rose : une 3ème édition « virtuelle » !

La course solidaire au profit de la lutte contre le cancer du sein Clermont en Rose ne pourra pas avoir lieu dans son format habituel à cause des contraintes sanitaires.

La Covid 19 aura eu raison de bon nombre d'événements en présentiel. Il en est de même pour Clermont en Rose et sa 3e édition. Une édition maintenue et baptisée «virtuelle».

« Il était inconcevable que rien ne soit fait car, plus que jamais, les associations que nous soutenons ont besoin de notre soutien » souligne Laurie Fabregoul, présidente de Clermont en Rose.

Les fonds récoltés participent en effet à faire avancer la recherche, proposer des soins supports et des séances de sport adapté aux femmes atteintes d'un cancer du sein.

Édition virtuelle, engagement bien réel !

L'association organisatrice a donc été contrainte de s'adapter. Oublié le village sur la place de Jaude, les 5 km de course en centre-ville. Mais la fête sera tout de même au rendez-vous assure la présidente de Clermont en Rose :



La quasi-totalité dudu vendredi 2 octobre 11 h au dimanche 4 octobre 12h (cours de sport, show case, démonstration danse...).

Et dimanche matin, les fidèles pourront suivre à distance l’équipe de Clermont en Rose et découvrir les différents groupes musicaux tout au long de ce parcours.

Marcher, courir, pédaler !

Le traditionnel dossard pour l’allure chronométrée ou l’allure libre est remplacé par un dossard solidaire qui sera envoyé par mail. Car édition virtuelle ne veut pas dire rester dans son canapé.

Chaque participant est invité à aller marcher, courir, pédaler, nager les 2, 3 et 4 octobre. Chacun est ensuite invité à envoyer les kilomètres parcourus et une petite photo ou vidéo via les réseaux sociaux.



Email : clermontenrose2020@gmail.com

Facebook : Clermont en Rose