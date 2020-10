Clermont-Ferrand : l'application PM Modality aide à trouver des places sur trois parking relais

L'entreprise Parking Map, via son application PM Modality, permet de connaitre en temps réel les places disponibles sur trois parking. L’application sera expérimentée pendant un an sur Le parking relais Henri Dunant (places en surface) et les parcs de proximité de Margeride et de la Pardieu Gare.

Encourager l'intermodalité

L'objectif pour le SMTC étant d'inciter à l’intermodalité via un calcul d’itinéraire intégré à l’application. Ainsi, les automobilistes pourront se reporter vers le tramway. Avec à la clé un désengorgement du centre-ville. C'est du moins ce que souhaite François Rage, président du Syndicat Mixte des Transports Clermontois.



Expérimentation en vue d'un élargissement

Cet étéont été installés dans ces parkings pour permettre d’afficher en temps réel leur disponibilité sur l’application. Les places pour les personnes à mobilité réduite sont identifiées spécifiquement.

Grâce au calcul d’itinéraire directement disponible sur l’application PM Modality, l’usager peut anticiper au plus juste son trajet, choisir son parking selon le nombre de places disponibles, les horaires de tramway et sa destination.

L’application PM Modality est disponible au téléchargement pour Clermont-Ferrand depuis un mois. Si le bilan de cette première année d’expérimentation s’avère positif, le service pourra être prolongé et étendu temporellement et géographiquement.