Click & collect des artisans d'art du 37

Les click and collect apparaissent de plus en plus comme LA bonne alternative pour beaucoup de boutiques fermées en ce moment ! Des artisans d'art du 37 s'y sont mis également.

Depuis une semaine, on peut retrouver sur une carte interactive 15 lieux en Indre-et-loire, où l'on peut venir retirer des créations. Disponible sur ce lien : https://go.mapstr.com/Uq1W1HV6tbb

Reportage dans cette édition à l'atelier de céramique de Catherine Azoulai quai Paul Bert à Tours.

Le gouvernement n'envisage pas la réouverture des bars et restaurants avant le 15 janvier. Une information qui doit encore être confirmée la semaine prochaine par le premier ministre Jean Castex. A Bourges, au bar le Murrayfield, le patron, Floris Bruer est inquiet pour l'avenir.

A Amboise, un sujet divise : le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal porté par la communauté de communes. Il prévoit l'artificialisation de 112 hectares sur la zone industrielle de la Boitardière et sur le site du Grand Malpogne. Décryptage avec Marie-Elisabeth Desmaisons. La SEPANT et la Confédération paysanne du 37 ont demandé dans une lettre adressée à Thierry Boutard de revenir sur ce projet d'urbanisation.