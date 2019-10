Clown, conteur biblique et voix du reggae rythment la JDJ du diocèse de Nice

"Vivre l'essentiel" Nous rencontrons 3 invités à la JDJ, la Journée diocésaine de la jeunesse, organisée samedi 12 octobre à Nice : Philomène, parée de son nez rouge et ses étoiles, Etienne Tarneaud accompagné d'une figure de la Bible, Joseph, et Fratoun, fondateur et chanteur du groupe Les Guetteurs.