Coeur de ville gege

Réhabilitation de friche industrielle GéGé à montbrison grace à l'action coeur de ville

Les fées se sont à nouveau penchées sur Montbrison

Apres avoir élé élu plus beau marché de France, le projet de réhabilitation du site GéGé à été retenu par l'action coeur de ville. Seules 55 villes françaises en bénéficient. C'est lancé. Réalisation pour 2020

on écoute Jeanine PALOULIAN responsable de la communication restitue l'usine GéGé et Christophe BAZILE maire de Montbrison décrit le déroulement du projet, tous deux au micro de Brigitte NOURISSON