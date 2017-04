"A Coeurs Vaillants, rien d'impossible!" Une devise célèbre qui est attachée aux mouvements " Âmes vaillantes" et "Cœurs Vaillants" , symboles de jeunesse, jeux, lectures.... mais aussi de valeurs que nous font partager nos invités : Denise Pouly, Régine Tremaud, Paul Triboulet et le père Pierre Giron. Ils évoquent leurs souvenirs pleins de joie et parfois d'émotion à l'occasion des 80 ans de ces mouvements.