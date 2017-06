Coexister en direct dimanche soir

"Diversité de convictions, unité dans l'action" est la devise de l'association Coexister créée en 2009 par Samuel Grzybowski alors qu'il n'a que 16 ans. Cette association résolument trounée vers la jeunesse veut sensibiliser et agir pour le vivre ensemble, la "vraie" laïcité, et contre le "racime" confessionnel et les préjugés liés aux religions.

Coexister organise des actions variées de sensibilisation. Parmi elles, l'Inter-faith tour, un tour du monde interconvictionnel, qui a été présenté l'an dernier dans Carte Blanche sur RCF Nord de France.

Retrouvez Coexister pour une soirée spéciale ce dimanche 4 juin à partir de 19h sur les ondes de rcf.