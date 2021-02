Cognac Gauthier

Nous sommes à 34 km au nord d'Angoulême, non loin de Ruffec, plus précisément à AIGRE. Je vous invite à découvrir une des plus anciennes maisons de Cognac Charentaise fondée en 1755 dont l'histoire a commencée en 1644. Le Cognac GAUTIER, installée dans un moulin sur le cours de L'Osme au centre d'Aigre. Pour vous faire vivre cette fabuleuse histoire, j'ai à mes cotés Messieurs Erwan Guezennec, directeur du site, Jérémie Durand, maître de chais, Loïc Prévost, responsable des services techniques et Dominique Grandjaud spécialiste en histoire locale.