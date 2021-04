Colère policière, surpopulation carcérale et formation des sauveteurs en mer

A la une de ce magazine, c’est la colère des policiers qui s’est manifestée mardi dans différentes villes de France pour protester contre le jugement de l’attaque de Viry-Châtillon qu’ils considèrent comme trop laxiste.



Cette semaine, rencontre avec Patrick Marsac, aumônier de prison à Nantes. Si certains détenus ont été libérés, ou transférés pour faire de la place, lors du premier confinement, la maison d'arrêt de Nantes reste surpeuplée. Mais le plus dur à vivre, ce sont les mesures prises pour éviter de propager la Covid-19 dans la prison.



La Société Nationale de Sauvetage en Mer, connue sous l’acronyme SNSM, forme chaque année 500 nouveaux nageurs-sauveteurs bénévoles à la surveillance des plages durant la période estivale. La formation se déroule sur plusieurs mois et une trentaine de sessions en conditions réelles sont organisées entre avril et mai. Reportage à Saint Hilaire-de-Riez en Vendée.



Les sœurs hospitalières de Saint-Joseph quitte la Flèche, en Sarthe, après 325 ans de présence, la maison de leur fondateur est transformée en foyer Habitat et Humanisme pour les personnes en fragilité.



Et enfin, découverte des Jardins du Cœur en Mayenne, chantier d’insertion qui alimente les Restos du Cœur et qui propose des plants à la vente aux particuliers lors de ses journées portes ouvertes ce week-end.