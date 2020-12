Collectif du spectacle vivant à Metz / Hommage à Pierre Aubert.

Nous écouterons alors Amandine Truffy, de la compagnie Pardes Rimonim, et Jean de Pange, de la compagnie Astrov. Chantal de la Touanne accueillera ensuite Claire Olland, présidente de l'association "Les Grands Coeurs and Co" juste après que nous aurons rendu hommage à notre ami Pierre Aubert, décédé le 8 décembre dernier et emporté par un cancer qu'il a longtemps combattu. Nous avons souvent accueilli Pierre Aubert, amoureux de Metz, pour défendre les causes qui le motivaient celle qui nous mis en contact il y a un vingtaine d'année concernait l'art funéraire contemporain. Pierre Aubert était en studio début janvier 2019.