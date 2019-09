Collèges la Drôme est extrêment bien dotée

4ème jour de classes, les cahiers de liaison sont remplis, les emplois du temps sont calés, les fiches de renseignement aussi… On s'arrête ce jeudi sur les collèges puisque c’est compétence départementale.

En Drôme, 26 200 collégiens ont découvert leurs professeurs. On fait le point sur les constructions de collèges, la restauration, le numérique, la qualité de l’air aussi… le programme est chargé et c’est avec la vice président du département en charge de l’éducation