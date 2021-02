Colloque oecuménique et écologique du 22 au 24 février 2021

Les chrétiens de toutes confessions d'Ill et Vilaine se mobilisent cette année pour participer à un colloque oecuménique et écologique en visioconférence.

Organisé par l'Institut Supérieur Oecuménique il portera sur les repsnsabilités chrétiennes dans la crise écologique. Il interrogera les chrétiens sur les nouvelles solidarités possibles.

Maurice Mlékuz, diacre et responsable de l'oecuménisme pour le diocèse de Rennes, nous introduit cette thématique :