Colloque sur la guerre de 1870

On parle beaucoup des deux guerres mondiales, la première et la seconde. Mais il y a 150 ans, d’autres combats ont meurtri les français, avec des conséquences, notamment politiques, majeures. Il s’agit de la guerre de 1870. Les archives départementales de la Mayenne, en partenariat avec l’Université catholique de l’ouest et l’office national des anciens combattants, y consacre un colloque. Le contexte, les conséquences, mais aussi bien sûr l’apparition de Notre Dame à Pontmain, un petit village de la Mayenne y seront abordés. Le point tout de suite avec Cyril Daÿdé directeur des archives au micro de Isabelle Rupin pour radio Fidélité Mayenne.