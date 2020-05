Colonel Florian Manet : démantèlement d'une filière de "Jackpotting"

Depuis le 1er février, sous la direction de la section de lutte contre la cybercriminalité du Parquet de Paris, les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie de Rennes ont mené des investigations sur un phénomène de braquage numérique et non violent, appelé le Jackpotting. Il s'agit pour les hackers de prendre le contrôle à distance d'un distributeur automatique de billet et de le vider de son contenu sans débiter les comptes de clients.



Le colonel Florian Manet, qui dirige la la section de recherche de la gendarmerie de Rennes nous parle de cette affaire de cybercriminalité.