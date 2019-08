La colonie du barboux, va fêter ses 80 ans ce week-end...



Présente à Besançon et à Barboux dans le haut-doubs... ce centre de loisirs propose des activités pour les enfants durant les vacances d'été ainsi que les mercredis, depuis huit décennies, ce qui fait d'elle l'une des plus vieilles colonies de France...



Ce samedi, une fête d'anniversaire est prévue dans ses locaux dans le village de Barboux. Au programme des acitivtés sportives et culturelles mais aussi un concert en plein air.



Jean-Baptiste Bornier, RCF Besançon reçoit aujourd'hui Baptiste Mosimann, président de l'association