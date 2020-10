Après la période de confinement, l'Etat, en partenariat avec les collectivités a souhaité rendre plus accessible aux enfants, des séjours de resocalisations et de mise en oeuvre des connaissances. La circulaire sortie en juin a dû être opérationelle dès le 4 juillet. Ce dispositif a déjà rencontré un franc succès et sera renouvellé aux prochaines vacances. Ce sont les colos apprenants. Le sud sud ouest de l'Allier en a particulièrement bénéficié cet été. Eddy Demolombre directeur du service jeunesse et sport à la DDCSPP 03 revient sur la différence entre les vacances apprenantes et les colos apprenantes