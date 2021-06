Comment déconsidérer les élections !

Fallait-il organiser quatre élections législatives partielles trois semaines avant les élections régionales et départementales ? On y a battu tous les records d'abstention, allant jusqu'à 84% à Paris.

Il eut été souhaitable par une disposition législative spéciale de regrouper tous ces scrutins. Nos gouvernants ont manqué d'imagination et ont contribué à déconsidérer toujours plus les élections. Triste moment pour la démocratie.