Comment expliquer les échouages de baleines sur la côte Atlantique ?

Depuis le 29 septembre dernier, 7 rorquals se sont échoués sur la côte Atlantique. On en dénombre 3 en Vendée, retrouvés morts près de l’île d’Yeux, aux Sables-d’Olonnes et récemment à Saint-Hilaire-de-Riez. Ces cétacés, communément appelés baleines, vivent au large du golfe de Gascogne. Comment peut-on expliquer cette surmortalité ?

Affilié au CNRS, c’est l’observatoire Pelagis, basé à La Rochelle, qui surveille et analyse les mammifères et les oiseaux marins. Pour répondre aux questions de RCF, nous recevons aujourd’hui l’un de ses membres en la personne d’Olivier Van Canneyt.