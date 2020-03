Comment grandir avec les écrans aujourd’hui ?

En un peu plus de vingt ans, l’environnement médiatique et technologique des familles s’est profondément modifié. Les enfants grandissent désormais dans un monde d’écrans. En effet, chaque famille est équipée de matériels technologiques aux nombreuses fonctionnalités, interconnectables, fixes et nomades, utilisables par chacun, quel que soit son âge. La sur-stimulation audiovisuelle précoce et la surexposition aux écrans sont source d’inquiétudes.



Je vous propose aujourd’hui de découvrir un travail de recherche sur ce sujet, une enquête menée de façon indépendante auprès de professionnels de l’enfance pour scruter les conséquences d’un trop-plein d’écrans pour la santé, le développement et le bien-être des moins de 16 ans.