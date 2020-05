Comment l'Ardèche anticipe-t-elle la saison touristique ?

La France est le pays le plus visité du monde, avec un secteur touristique qui représente plus 7,5% du PIB. Cette année, la crise sanitaire liée au coronavirus a véritablement compliqué la situation. Cette saison s'annonce particulière avec des normes sanitaires et des déplacements restreints pour le moment.

Qu'en est-il dans le département de l'Ardèche, dont 14 % du PIB émane du secteur touristique ? Gil Breysse, directeur de l'Agence de Développement touristique de l'Ardèche est l'invité du 18/19 régional.