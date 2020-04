Comment la coopérative agricole Terrena fait-elle face à la crise du Covid-19 ?

Fermeture des marchés, des restaurants et des cantines, usines au ralenti... Le confinement bouleverse profondément le secteur agroalimentaire en France. "On a un problème d'équilibre matière, explique Olivier Chaillou, le président de la coopérative agricole Terrena. Si on prend le boeuf par exemple, on vend beaucoup de steaks hachés en grande surface, mais très peu de morceaux nobles, d'ordinaire destinés aux restaurants. On a donc des surstocks de filets, faux-filets, entrecôtes, etc."