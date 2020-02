Comment les communes luttent contre les déserts médicaux

S'agissant des compétences des communes, on pense d’abord à l’école ou la voirie. Mais les municipalités ont des moyens d’action en matière de santé, comme la réalisation ou le subventionnement de locaux, ou encore l’aide à l’installation de professionnels de santé.

Aujourd'hui, un grand nombre de maires sont confrontés au problème du manque de renouvellement des médecins. Le phénomène de désertification médicale, qui touche notamment les zones rurales. La question montante de la dépendance et puis aussi la crise de l’hôpital et des soignants marquent aussi l’actualité. Des problèmes graves qui poussent parfois les élus et les associations locales à faire preuve d'imagination.