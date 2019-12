Comment les détenus célèbrent-ils Noël à la prison d'Angers ?

A la prison d'Angers, les détenus passeront la soirée du réveillon chacun dans leur cellule, mais ceux qui le souhaitent pourront assister à la messe de Noël, le 25 décembre à 8 h, grâce à des bénévoles. Marie-Odile Cochet, aumônier catholique à la maison d'arrêt, vivra sa troisième messe de Noël en prison. "Noël est un moment vraiment difficile pour les détenus, car ils ressentent encore plus le manque de leur famille et se sentent très isolés, donc on essaie d'être encore plus présents", raconte-t-elle.