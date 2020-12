Comment les paroissiens de Notre-Dame de l'Assomption à Nice se préparent à Noël

NOËL À NICE - Les 24 et 25 décembre, RCF installe ses studios à la basilique Notre-Dame de l'Assomption, à Nice. Diffusion de la messe de la nuit de Noël en direct, mais aussi reportages et tables-rondes : pour célébrer Noël en communion avec les habitants d'une région meurtrie et endeuillée, nous vous proposons une programmation spéciale..

> En savoir plus

Comment préparer Noël lorsque l'on a vécu un drame comme un attentat ? Comment célébrer sans oublier que l'on a perdu des membres de notre paroisse ? À son rythme, Notre-Dame de l'Assomption s'illumine à nouveau sans oublier ce 29 octobre, jour où trois paroissiens ont été tués.

"IL FAUT QUE LA VIE REPRENNE LE DESSUS"

Ce sera un Noël particulier dans les têtes mais en dehors, visuellement, les paroissiens souhaitent avancer et célébrer la naissance de Jésus. Et cela commence par la décoration de la basilique. Vincent Loquès, l’une des victimes, s'en occupait depuis des années et c'est Nicolas, fleuriste de la boutique "Mon jardin" à Nice qui se charge de la décoration depuis 20 ans. Il a senti ce besoin de changer l'atmosphère de la basilique. "Il faut que la vie reprenne le dessus. Le terrorisme aimerait le chaos et il faut bien faire le contraire. Il y a à nouveau de la vie par les lumières, il y a une magie qui est revenue", témoigne-t-il.

Le sentiment est le même du côté de la chorale. "Pour nous, ça va être moyen de dire au monde entier que l’Église catholique restera debout. Nous allons être au taquet pour que cette fête soit vraiment une très très belle fête", assure Aimé, chef de chœur.

UN MOMENT DE FRATERNITÉ

La motivation est là pour faire de Noël un beau moment de fraternité. La ville a illuminé la façade de l'édifice néo-gothique déjà majestueux. "Vincent [Loquès, ndlr] aurait été heureux de voir ces lumières. Il faut qu’on arrive à continuer à être joyeux malgré tout. Il faut que la vie soit plus forte que tout ce qui nous est arrivé", conclut Suzanne, qui tient l'accueil de la basilique.