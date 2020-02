Comment mieux accompagner les enfants autistes?

La 7e Rencontre "Handicap, Recherche et Citoyenneté"

Mardi 17 mars a lieu la 7e rencontre "Handicap, Recherche et Citoyenneté" à Paris. Un événement qui met en lumière les travaux des chercheurs dans le domaine du handicap et plus spécialement la question de l'autonomie. Il est organisé par la Fondation internationale de la recherche appliquée sur le handicap (FIRAH). Les chercheurs mais aussi les familles et les professionnels sont invités à participer, l'inscription est gratuite. La FIRAH c'est aussi cet organisme qui a coordonné, de 2016 à 2019, un programme sur l’usage des nouvelles technologies par des enfants autistes âgés de 2 à 18 ans.



Où en est-on de la Stratégie nationale pour l'autisme 2018-2022 ?

Le 11 février 2020, à l’occasion de la conférence nationale sur le handicap, Emmanuel Macron s’est dit déterminé à améliorer la question cruciale de l’inclusion. Concernant les enfants atteints d’un trouble autistique, le président de la République a annoncé la création de 45 unités d’enseignements autismes en plus de celles déjà prévues dans la stratégie nationale. Une stratégie nationale qui, parmi ses mesures, veut aussi accentuer les efforts autour du diagnostic précoce afin, de "limiter les sur-handicaps".



l’indispensable engagement des associations

Depuis plusieurs années, et malgré les plans qui se succèdent, la France cumule un important retard, par rapport à ses voisins européens, dans la prise en charge et l’inclusion des enfants et des adultes autistes. En complément de ce travail de l'État, l’engagement des associations est, dans ce domaine, essentiel pour agir vite et mieux.

Il est nécessaire de mettre en lumière toutes ces initiatives qui redonnent espoir aux personnes concernées par ce trouble et à leurs familles, afin de "sortir du mur", selon les mots du jeune Mickaël. Le 21 juillet dernier, cet enfant autiste avait adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron, publiée dans Le Parisien, "Monsieur le Président, je suis un jeune autiste…"

