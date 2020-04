Comment parler du coronavirus à nos enfants sans les inquiéter ?

Maman, pourquoi je ne vais plus à l'école ? Pourquoi on ne va plus chez papy et mamie ? Papa, pourquoi on n'a plus le droit de sortir ? Après plus de 2 semaines de confinement et sans école, vous avez certainement été confrontés à des questions de vos enfants. Mais pas toujours simple d'y répondre. Pour vous aider, Fanny Brevet s'entretient avec Aurélie Bégaud, responsable du service de Psychologie de la Direction de l'Enseignement Catholique de Vendée.