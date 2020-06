Comment payer 136 milliards de dette pour les mesures d'urgence du Covid-19 ?

Belkhir Belhaddad, député LREM de la Moselle vient d’être désigné vice-président de la commission parlementaire sur le projet de loi dette sociale et autonomie.



Le député vient par ailleurs d'écrire à la ministre des sports Roxana Maracineanu. Il demande la création d’un fonds de soutien exceptionnel aux clubs sportifs, et une aide à l’emploi et à la formation des associations.



Belkhir Belhaddad, député "La République En Marche" de la Moselle, répond aux questions de Sébastien Souici.