Comment produire du biogaz à partir des boues de nos eaux usées !

Intro : A la station d'épuration Furania de St-Etienne Métropole , on produit depuis peu du biogaz à partir des boues des eaux usées : Planète sciences rencontre les responsables de la bonne marche de cette installation , Bernard Bonnet , Nicilas allard , et Laurent Vial qui vont nous en expliquer le fonctionement .

Désa : Très rentable économiquement , la production de ce biogaz est aussi un progrès écologique ; et grâce à la station d'épuration , les poissons sont réapparu en aval dee la station et leur nombre d'espèces a considérablement augmenté ces dernières année .