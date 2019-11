Comment repérer, prévenir, agir contre la pédophilie ?

Quels sont les signes qui doivent alerter chez un jeune ? Pourquoi certaines victimes ne parlent pas, ou des années plus tard ? Comment réagir face à une confidence ? Comment la Protection de l'Enfance traite les informations préoccupantes ?

Que fait l'Eglise pour sortir de la "mécanique du silence", qui a révolté les personnes victimes et la société ? Qu'est ce qui permet de se reconstruire après un abus ?

Autant de questions que nous abordons dans cette émission spéciale. Autour de la table :

Olivier Savignac : musicien professionnel, père de famille. Il a subi les attouchements d'un prêtre, lors d'un camp de jeune, à l'âge de treize ans. Il est aujourd'hui président d'une association de victimes, Parler et Revivre. Il a témoigné devant la Conférence des Evêques de France en 2018. "Le procès m'a placé sous le feu des médias. J'ai choisi de parler pour que d'autres puissent le faire. Parce que la parole libère. J'ai la chance de ne pas avoir perdu la foi : elle m'a sauvée".

Elisabeth Noubia-Laporte : psychologue spécialiste des événements traumatiques. Elle travaille au service Médico-Psycho-Judiciaire du Centre Hospitalier Annecy-Genevois depuis une dizaine d'années. "Au moment de l'agression, la personne victime est déshumanisée. Des mécanismes psychiques de défense se mettent en place, pour lui permettre de rester dans le monde des vivants".

Cécile Aujaleu : responsable du Service Départemental de Recueil des Informations Préoccupantes en Haute-Savoie. Un service qui protège les mineurs en traitant les éléments d'inquiétude des professionnels ((hôpital, éducation nationale, gendarmerie, etc.) et de tous ceux qui ont contacté le numéro national 119 (enfance en danger). "Nous évaluons la situation et préconisons des mesures pour mettre l'enfant en sécurité sans attendre le résultat d'enquêtes".

Segolaine Moog : laïque, déléguée de la Conférence des Evêques de France pour la lutte contre la pédophilie. Elle accompagne les évêques et les diocèses dans la prévention et la gestion de ces questions. Elle fait le lien avec d'autres institutions. "Des journées de sensibilisation et de lutte ont eu lieu dans déjà quatre ving dix diocèses français. Il s'agit de garder une vigilance élevée pour assurer que le cadre ecclesial est sûr".

Monseigneur Luc Crépy : évêque du Puy-En-Velay depuis 2015. En 2016, il accepte de présider la Cellule permanente de lutte contre la pédophilie à la Conférence des Evêques de France. "Nous traçons un chemin, grâce et avec les personnes victimes. Nous n'avançons pas toujours au même rythme, nous ne sommes pas toujours d'accord. Mais nous travaillons maintenant ensemble pour lutter contre la pédophilie".

​La CAVAAS : Cellule d'accueil et d'Accompagnement des victimes d'Abus sexuels mise en place par le Diocèse d'Annecy

Ces quatre personnes formées à l'écoute et l'accompagnement sont supervisés par une psychologue. Ils écoutent et orientent tous ceux qui souhaitent parler d'une atteinte sexuelle comise par un clerc, un religieux ou un membre de l'Eglise. Numéro :

Répondeur : 06 47 16 34 66. Mail : caavas@diocese-annecy.fr

A savoir : une Comission Indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise est chargée de faire la lumière sur les faits et leur gestion depuis les années 1950. Elle a lancé un appel à témoignages.

Les autres partenaires de cette table ronde : la Pastorale de la Famille du Diocèse d'Annecy, l'Enseignement Catholique de Haute-Savoie, l'APEL 74