Comment répondre au mal-être pendant le confinement ?

Après plus de 50 jours de confinement, vous ressentez le besoin d'un soutien moral ?



Depuis le 17 avril, le CHU de Nantes et d'autres hôpitaux de Loire-Atlantique ont mis en place une plate-forme téléphonique gratuite pour écouter et apporter une réponse à une angoisse ou une solitude. C'est le 0800 086 317.



En une vingtaine de jours, ce numéro vert a reçu une centaine d'appels.



Quelles sont les demandes formulées ?

Comment répondre à ce mal-être pendant le confinement ?



Les réponses du docteur Olivier Bodic, psychiatre au CHU de Nantes et coordinateur régional des cellules d'urgences médico-psychologiques des Pays de la Loire.



Il est interrogé par Antony Torzec.