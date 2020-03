Comment s'organisent le ramassage et le tri des déchets dans le Jura ?

Et respectez les consignes de tri pour vos déchets.

En cette période d’épidémie, les adhérents du SYDOM du Jura, le Syndicat de traitement des ordures ménagères, ont adopté un plan de continuité d’activité pour la préservation de la salubrité publique.

Cela passe notamment par la continuité de la collecte des bacs gris, bleus et jaunes dans le département.

Et par la mobilisation de son personnel.