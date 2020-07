Comment s'y retrouver dans sa recherche de logement étudiant

C'est une situation classique pour bon nombre de bacheliers et d'étudiants. On sait où l'on poursuivra ces études l'année prochaine mais on n'a pas encore de toit. Les recherches vont bon train en ce moment et particulièrement à Rennes qui compte 68 000 habitants cette année. Comment s'y retrouver dans ses recherches. Quelques indications avec l'invitée de Ronan Strullu.