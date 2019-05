Au début du mois de mai, l’ONU a publié un rapport alarmant. Dans le monde, 1 million d’espèces sont menacées d’extinction selon l'organisme. On pense d’abord aux tortues et aux animaux exotiques. Mais le phénomène est aussi marche chez nous en Vendée. Comment préserver la biodiversité ? Question posée à Anne Aubin-Sicard, première adjointe de la commune de La Roche-sur-Yon et à Gildas Toublanc, vice-président de la LPO Vendée.