Comment se porte l'Economie sociale et solidaire en Auvergne ?

Novembre est le mois de l'Economie sociale et solidaire. Comment les associations, coopératives, fondations fonctionnent-elles et sont-elles accompagnées pendant la crise ? La Grande émission de RCF reçoit Pauline Petot, directrice de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, Guy Coulanjon, président de l'association Lee Voirien à Clermont-Ferrand, Pascal Laffont, directeur des Ateliers de la Bruyère à Saugues et Charline Roy, chargée de mission chez France Active Auvergne.