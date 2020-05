Comment se préserver des blessures ?

Comment se protéger des pathologies les plus fréquentes ?

Tendinites, douleurs articulaires, maux de dos, de genoux, sciatiques, contractures, fractures de fatigue, troubles digestifs… voilà quelques soucis qui peuvent vous affecter en tant que sportif. De nombreuses blessures invalidantes voire désespérantes quant à leur chronicité peuvent être prévenues, parfois par une hygiène de vie adaptée et une bonne écoute de son corps.

Prévenir est plus facile que d’avoir à guérir !

Explications et conseils avec notre invité : Manuel Dessalces, préparateur physique et directeur de Perf&Fit