Comment vivre la Semaine Sainte 2020 en Haute-Savoie ?

Dimanche des Rameaux. Eglise plutôt pleine, les branches de buis qui se lèvent au passage de l’eau Bénite. La longue lecture de la Passion du Christ, à plusieurs voix. Ca, c’est le début habituel de la Semaine Sainte pour les pratiquants. Une semaine marquée ensuite par des célébrations chargées en symboles : la messe chrismale (pour les catholiques), la Cène, le chemin de croix...

Voilà une Semaine Sainte inédite, en mode "confinement". Une sitiation qui nous oblige à investir autrement ce temps important de la foi. L'occasion, peut-être, de ré-actualiser le message du Christ en sortant de la routine et de nos interprétations habituelles.

Et, bonne nouvelle : le Diocèse d'Annecy, les paroisses, les groupes et mouvements ne manquent pas d'idées ! Ils nous en partagent quelques unes dans cette émission.

Au sommaire de cette émission :

Rameaux : la Journée Mondiale de la Jeunesse et la campagne du Denier... confinées ! Avec Eloïse Droux, responsable de la Pastorale des Jeunes du Diocèse d'Annecy et Raymond Boccard, économe Diocésain (sur le Denier et les quêtes en ligne)

Témoignage cette semaine de François Vaudin, membre du bureau du Secours Catholique de Haute-Savoie. Gérard et Joëlle Bourmault nous parlent des groupes Revivre et du numéro d'écoute de la Maison de la Famille du Diocèse d'Annecy Questions spirituelles ! Pourquoi Jésus a t-il été acclamé avant d’être finalement condamné ? Pourquoi devait-il mourir ? Est-ce uniquement de l’histoire ancienne ? Pourquoi dit-on que Pâques est le sommet de l’année liturgique” ? Eclairages d'un prêtre et d'un théologien (le Père Vincent Grillet, curé de paroisse et Roland Lacroix, théologien)

Pour recevoir l'itinéraire spirituel du Diocèse, Esprit de cordée et son podcast exclusif co-crée avec RCF Haute-Savoie : communication@diocese-annecy.fr