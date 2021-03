Antibes dit oui aux portants de vêtements sur le domaine public pour favoriser le click and collect chez les commerçants de la ville. La commune a pris ce lundi 29 mars un arrêté en ce sens.

Acheter ses vêtements sur le marché le jeudi et le samedi: possible. Le faire dans la rue ? Possible aussi ! Les commerçants d'Antibes avaient pris les devants pour favoriser la vente a emporter. Des portants de vêtements de la nouvelle collection colorent les rues du centre-ville. La mairie a pris un arrêté en ce sens pour soutenir l'achat local alors que les magasins des grandes chaînes de l'habillement ont pour beaucoup portes closes.

Le reportage à Antibes de Stèvelan Chaizy-Gostovitch: