Compagnie des déboucheurs : "partout ou nous passons les bouchons trépassent"

Canalisation bouchée ? WC qui débordent ? Intérieur ou extérieur la société LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS, créée il y a 5 ans à Saint Héand, peut intervenir 24h sur 24.

Au-delà de cette courte présentation de l'entreprise, La Compagnie des déboucheurs est une aventure humaine entre deux anciens amis d'enfance devenus associés : Benoît Magand et Grégory Bonhomme.

D'autant qu'ils ont innové en se spécialisant dans le débouchage des réseaux d'eau, et en créant dès le départ de la société, une marque et une franchise.

Retrouvons les lors de la fête du Réseau Entreprendre Loire dont ils sont tous les 2 lauréats pour cette année 2021.



Benoit Grégory