Comprendre et préserver la biodiversité sur nos territoires

Deux grands événements autour de l'environnement sont en préparation pour 2021. Tout d'abord la COP15 de la biodiversité qui se tiendra en Chine et réunira les responsables politiques du monde entier, mais aussi le Congrés Mondial pour la Nature qui aura lieu en septembre à Marseille.

Pour parler de biodiversité Anne Kerléo accueille dans ce nouvel épisode de Commune Planète, Salomé Bourg, chercheuse en biologie évolutive et co-fondatrice du Projet Pangolin.

"Pour s'engager pour l'environnement, il faut comprendre comment il fonctionne"

C'est quoi la biodiversité ?

Il est parfois difficile de mettre une définition derrière ce mot qui regroupe beaucoup de thèmes différents autour de l'environnement. Salomé Bourg résume la biodiversité comme englobant "la diversité des espèces vivantes au sein d'un même éco-système". Pour la chercheuse en biologie, cette biodiversité si riche et fragile à la fois est clairement menacée. Cette menace vient de "nos activités anthropiques qui viennent empiéter sur les activités naturelles des espèces animales et végétales".

Pour sensibiliser les citoyens à cette extinction de masse déjà en cours, Salomé Bourg a créé le Projet Pangolin, un programme de vulgarisation scientifique dont l'objectif est de sensibiliser tous les publics à la nécessité de préserver la biodiversité.

Que faire pour protéger la biodiversité sur nos territoires ?

Certains gestes simples du quotidien peuvent, à leur échelle, préserver la biodiversité qui nous entoure. Salomé Bourg, préconise par exemple, pour ceux qui ont des jardins de "limiter la fragmentation de l'habitat [...]afin qu'il puisse accueillir toutes les espèces de la biodiversité ordinaire" ou encore de mettre de l'eau à disposition pour les animaux.

On peut également aller plus loin dans cet engagement pour la biodiversité en s'inscrivant dans des associations ou en s'engageant politiquement. Sur le site web et le compte instagram du Projet Pangolinn que Salomé Bourg a co-fondé, vous pouvez retrouver chaque mois des conseils pour la biodiversité.