Comprendre l'UE, c'est comprendre sa diversité

Après avoir cherché pendant 3 ans à expliquer l’Union Européenne dans sa diversité, dans sa complexité, avec l’émission Chez Nous l’Europe que j’avais le plaisir de présenter, RCF Sarthe réduit la voilure.



Et pour garder un œil sur notre continent, ses institutions, ses actualités, du Portugal à l’Estonie, de la Suède à l’île de Malte, mais aussi et surtout l’impacte des politiques de l’UE sur le territoire sarthois, nous retrouverons avec plaisir les voix de la maison de l’Europe en Sarthe, de Vanessa Charbonneau, vice-présidente de la région Pays de la Loire, et de Christophe Rouillon, maire de Coulaines et président du groupe social-démocrate au Comité Européen des Régions, à Bruxelles.



Je suis le premier à me réjouir que ce sujet, qui nous concerne tous, reste présent sur les ondes. Aussi je profite de ce premier billet pour rappeler quelque chose qui me semble fondamental pour bien comprendre et décrypter l’actualité et la politique européenne : le maître mot est diversité.



Diversité de pays, nous sommes 27, qui comptent eux-même une diversité de régions et, avec, de populations. Avec elles, de multiples cultures et courants culturels qui font que, bien que nous soyons lié sur un même territoire, l’Europe, par une Histoire commune, nous devons observé et admettre que le fonctionnement de l’Union Européenne est forcément influencé par cela et que certaines décisions qui peuvent nous paraître absurdes, sembleront logique à nos amis hongrois et ce qui sonnera comme une évidence pour les néerlandais, pourra raisonner comme un manque de bon sens pour nos voisins espagnols.



Pensons l’Union Européenne en plusieurs dimensions. Ces pays membres possèdes aussi leurs propres institutions, leur fonctionnement politique et administratif propre, même si des ressemblances sont parfois facile à croiser. Et c’est là que les premières brèches peuvent apparaître : comment assimiler le fonctionnement de l’UE pour nous français, accrochés à cette sacro-sainte Vème république et à son fonctionnement pyramidal, tenu par une logique de centralisation ? L’Europe ne peut-être centralisée, elle ne pourrait être décemment représentative et à l’écoute de tous si elle n’est gouverné que par une philosophie politique, celle de la France ou de l’Allemagne, par exemple.



Tient, parlons-en du couple franco-allemand. Ce duo fondateur, dont les intérêts de plus en plus antagonistes se révèlent au fil du temps. Un binôme qui travaillait de concert avec enthousiasme il y a encore 20 ans, mais qui aujourd’hui n’est plus qu’une vue de l’esprit de notre part, nous, français, qui pensons avoir gardé la main sur ce qu’il se passe à Bruxelles et Strasbourg. C’est un bon exemple pour appuyer sur quelque chose que Chez Nous l’Europe essayait de faire tant bien que mal : parler de l’UE, l’expliquer, ce n’est pas approuver benoîtement tout ce qui s’y passe et lui filer un chèque en blanc. Il y a beaucoup de choses à améliorer, à corriger et à supprimer. Mais c’est une machine lourde, complexe et qui demande du temps et du dialogue. « Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », maxime que je trouve assez adapté à l’Europe. Mais dans un monde où tout va trop vite, où tout devient urgent, comment l’Union Européenne peut-elle tirer son épingle du jeu ?