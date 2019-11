Comprendre la présidence tournante de l'Union Européenne

Comme un air de campagne. La campagne française, première concernée par la PAC et ses retombées. Et ça vient de partout : la cours des comptes d’abord, qui dénonce une mauvaise répartitions des aides européennes aux agriculteurs, favorisant l’accroissement des écarts entre la paysannerie et l’agro-industrie. Au sein des institutions ensuite, où nombreux sont les pays à faire vœux d’une diminution de cette enveloppe au profit d’autres porte-feuilles. Sacré dossier pour Emmanuel Macron, déjà en délicatesse avec les agriculteurs ces dernières semaines, qui va devoir mobiliser ses troupes pour sauver ce symbole de l’Europe dans l’hexagone. Oui, mais à quel prix ?

La présidence tournante de l’Union Européenne. La Finlande occupe actuellement cette place, suivi bientôt par la Croatie. 6 mois, n’est-ce pas un peu court ?

