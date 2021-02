Concerts-tests à Marseille: l'organisateur du projet nous explique le protocole

Vincent Estornel directeur des opérations chez Euromedicare travaille sur le protocole scientifique des concerts-tests réalisés à Marseille. Qui dit étude scientifique dit volontaires. Ainsi vont avoir lieu deux concerts de 1000 personnes. "On définit les tranches d'âge et la population qui a le droit de participer" explique Vincent Estornel. Loin des scientifiques l'idée de remplir les hôpitaux avec de nouveaux malades, au contraire, le choix des participants va se faire par rapport à leur âge. "Une tranche de 20-30 ans car on a très peu de risques de développer des formes graves de la maladie en cas d'infection". Autre critère, ne pas avoir de facteurs aggravants.

Un profil d'universitaire

Les volontaires seront sélectionnés parmi les étudiants d'Aix-Marseille Université. Ils vont subir trois tests "un test la veille du premier concert, un test six jours après et un test treize jours après" explique Vincent Estornel. On ne saura pas, pendant la tenue des concerts, qui est positif, qui est négatif. Il n'y a pas de sélection à l'entrée en fonction des tests. "C'est la différence avec le test de Barcelone ou ils avaient fait le choix de tester les gens avec un test antigénique et de ne faire rentrer que les gens négatifs, nous c'est un autre choix" assume l'organisateur. Les participants du concerts ne se confinent pas en sortant du concert mais seront conseillés et suivis en cas de symptômes. Ils sont invités, comme tout un chacun en cas de Covid, à s'isoler.

Un masque FFP2 lors du concert

Pour participer, il faudra porter un masque dans la salle. Ce sera un FFP2. On reste autour de son siège mais l'on peut bien sur danser le Mia. Chanter aussi les paroles de Petit Frère. Dans la salle, impossible de se déplacer, pas de buvette pour limiter le croisement des foules mais une possibilité de se restaurer "par la fourniture d'un sac individuel".