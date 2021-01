Concours d'écriture 2021 : Lettre d'un maquisard en Morvan

La 13ème édition du concours d'écriture "Lettre d'un maquisard en Morvan" est proposée en 2021. La participation est possible jusqu'au 30 avril.

En partenariat avec l'Office National des Anciens combattants et le Parc Naturel Régional du Morvan, le Musée de la Résistance en Morvan propose chaque année un concours d'écriture à destination des élèves d'écoles primaires, de collèges, lycées et centres de formation de Bourgogne et d'ailleurs.

Il s'agit de rédiger la lettre qu'aurait pu écrire un maquisard dans le Morvan en 1944 à l'un de ses proches. à raconter ses conditions d'existence dans le maquis qu'il a rejoint, ses actions de résistance et à dire ses ressentis, ses émotions.

Renseignements www.museeresistancemorvan.fr