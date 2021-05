Concours des jeunes Talents Maïtres Restaurateurs

La Fine fleur de la gastronomie ligérienne et altiligérienne s'est rassemblée ce lundi pour élire, l'apprentie qui représentera la région stéphanoise au "Trophée des Jeunes Talents Maitres Restaurateurs 2021".

Parmi les membres du jury, Antoine Bergeron, Maître Restaurateur des restaurants "La Source" et "La Charpinière" de Saint-Galmier, 1 étoile au Guide Michelin.

Et c'est Noa Martinet, étudiant à l'IMSE, l'Institut des Métiers de Saint-Étienne qui a remporté cette phase qualificative.