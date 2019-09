Conférence Banque de France / CCI Charente

La succursale départementale de la Banque de France en Charente et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Charente présentent le mercredi 18 septembre de 9h à 10h30 leurs enquêtes respectives sur la situation des entreprises en Charente, en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi en France.



Au programme de cette journée :



Enquête de mi-année de la Banque de France auprès des entreprises en Nouvelle-Aquitaine

Baromètre Economique de la CCI Charente (bilan 1er semestre et perspectives 2nd semestre 2019) et dynamiques de l’emploi salarié privé en Charente



Frédéric Charpentier, chargé d'étude pour la CCI Charente, est avec nous pour en parler.